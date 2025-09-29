النائب الأول ووزير الداخلية يكرم أصحاب المراكز الأولى بدورة حفظ النظام ومكافحة الشغب

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يكرم أصحاب المراكز الأولى بدورة حفظ النظام ومكافحة الشغب والفريق المعني بإعداد كتيب "دليل تنفيذ الأحكام الجنائية"

كرم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الحاصلين على المراكز الأولى في دورة حفظ النظام ومكافحة الشغب التي عقدت مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والفريق المعني بإعداد كتيب الدليل الإرشادي لتنفيذ الأحكام الجنائية.

وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين حرص الوزارة على دعم الكوادر الوطنية وتزويدها بالبرامج التدريبية التخصصية التي تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتطوير القدرات الأمنية.

وأشاد بما أبداه الحاصلون على المراكز الأولى في دورة حفظ النظام ومكافحة الشغب من التزام وانضباط عال وما يعكسه من جاهزية ميدانية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن تكريم الفريق المعني بإعداد كتيب الدليل الإرشادي لتنفيذ الأحكام الجنائية يأتي تقديرا لجهودهم في إعداد مرجع متخصص يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الميداني وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في تنفيذ الأحكام.

وجرى التكريم بحضور رئيس قطاع شؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية العميد دخيل الدخيل.