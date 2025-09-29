النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع السفير الفلسطيني موضوعات مشتركة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في مكتبه بوزارة الداخلية اليوم الاثنين مع سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى البلاد رامي طهبوب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف بحث مع السفير طهبوب سبل تطوير أطر التنسيق القائم بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار.

ونقل السفير طهبوب وفق البيان تحيات القيادة الفلسطينية إلى دولة الكويت معبرا عن تقديره البالغ لمواقف الكويت الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية.