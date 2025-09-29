سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى مكتب الاستثمار الكويتي في لندن

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يقوم بزيارة إلى مكتب الاستثمار الكويتي في لندن

قام سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله صباح اليوم بزيارة إلى مكتب الاستثمار الكويتي في العاصمة البريطانية لندن حيث كان في استقباله العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح والرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن عبدالمحسن المخيزيم.

هذا وقد تم تقديم شرح لسموه حفظه الله حول تاريخ تأسيس المكتب ومجالات استثماراته في الأسواق العالمية والدور المحوري الذي يقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل إضافة إلى ما تحقق من إنجازات في تطوير أدوات الاستثمار وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ونقل سموه حفظه الله خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أبناء الكويت العاملون في المكتب في سبيل إدارة وتنمية استثمارات الدولة والمحافظة عليها ومؤكدا توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواصلة العمل لتعزيز العوائد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تعكس مكانة الكويت الاقتصادية والمالية المرموقة على الساحة الدولية.

وقد رافق سموه حفظه الله خلال الجولة معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة الصديقة بدر عبدالله المنيخ.