توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مستشفى الكويت وشركة النظاراتي حسن

أعلن كل من مستشفى الكويت وشركة النظاراتي حسن عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للعيون في الكويت، وذلك من خلال الإطلاق الرسمي لبرنامج التحكم في قِصر النظر.

يُعد هذا البرنامج من الحلول العلمية الحاصلة على براءات اختراع والمعتمدة عالميًا لإبطاء تطور قِصر النظر لدى الأطفال، حيث يجمع بين التصحيح البصري المتقدّم وتقنيات حديثة مبتكرة تساعد على توفير رؤية واضحة ومريحة، مع المساهمة في تقليل تقدّم قصر النظر بشكل ملحوظ.

وقد جرى توقيع اتفاقية الشراكة بين مستشفى الكويت، ممثلة برئيسها التنفيذي السيد/ ألكسندر جانكولوسكي، وشركة النظاراتي حسن، ممثلة بمديرها العام السيد/ أديب فردوسيان، بحضور إدارة المستشفى وطاقم أطباء العيون وغيرهم من التخصصات، إلى جانب إدارة شركة النظاراتي حسن، وبمشاركة السيد/ فريد جابري، أخصائي بصر ومدير قسم العناية بالبصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مستشفى الكويت الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الرعاية المقدّمة للمجتمع، وذلك في إطار رؤية المستشفى نحو تقديم جيل جديد من الرعاية الصحية، مع ضمان الراحة والأمان للمرضى.

وتعكس هذه الشراكة الهدف المشترك للطرفين في تحسين صحة العيون ولا سيما لدى الأطفال من خلال التركيز على الفحوصات المبكرة والتدخل الوقائي عند الحاجة. كما يبرز التزام مستشفى الكويت بتقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية، إلى جانب دور النظاراتي حسن في إدخال الحلول البصرية العالمية.

ومن خلال هذا التعاون، يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية عبر توفير تقنيات مبتكرة في رعاية العيون إلى وصول أكبر للعائلات، بما يعزز من صحة النظر لدى الأجيال الناشئة ويخدم احتياجات المجتمع على نطاق أوسع.