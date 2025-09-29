الأرصاد الجوية: زيادة نشاط الرياح المثيرة للغبار بدءا من اليوم حتى الأربعاء

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر بنشاط في الرياح ابتداء من اليوم الاثنين ويستمر حتى بعد غد الأربعاء.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بتقدم امتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي للبلاد مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تزيد سرعتها عن 55 كيلو مترا في الساعة.

وأوضح أن سرعة الرياح تكون مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية أحيانا مبينا أن الغبار يترسب تدريجيا في فترة المساء ويبدأ الطقس بالتحسن والاستقرار مساء بعد غد الأربعاء.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة تكون ما بين 39 إلى 42 درجة مئوية أما الحرارة الصغرة فتكون ما بين 26 إلى 29 درجة مئوية.