وزارة الإعلام تضيف خدمة “الإرشاد السياحي التطوعي” ضمن خدماتها في تطبيق “سهل”

مبنى وزارة الإعلام

أضافت وزارة الإعلام خدمة (الإرشاد السياحي التطوعي) ضمن خدماتها الإلكترونية في تطبيق (سهل) الحكومي عبر خانة الخدمات السياحية من خدمات وزارة الإعلام والتي تتيح للمستخدمين التطوع كمرشدين سياحيين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز عمل القطاع السياحي في دولة الكويت الذي يلقى دعما من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

وأضافت أن مبادرة خدمة (الإرشاد السياحي التطوعي) تأتي بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في ظل توجه دولة الكويت نحو تعزيز مكانتها السياحية.

وأوضحت أن هذه الخدمة تعتبر خطوة رائدة لإشراك الشباب الكويتي في تقديم تجربة سياحية ثرية ومميزة للزوار تعكس روح الضيافة والهوية الوطنية وتبرز الوجه الحضاري للدولة.

ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تحمل بعدا استراتيجيا في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمرشدين المتطوعين بالتعاون مع مركز العمل التطوعي وإشراكهم في تنظيم الفعاليات والجولات والأنشطة واستقبال الزوار بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وبينت الوزارة أن خدمة (الإرشاد السياحي التطوعي) تعد مبادرة وطنية تهدف إلى تأهيل متطوعين من أبناء الكويت ليكونوا سفراء لوطنهم ويقدمون المعلومات والإرشاد والدعم للزوار والسياح ويساهمون في إنجاح الفعاليات والأنشطة السياحية.

وذكرت أن آلية التقديم تأتي في خطوات مبسطة عبر منصة (سهل) من خلال رفع السيرة الذاتية وسيتم إرسال إشعار باستلام الطلب إذ ستتم آلية تقييم المتقدمين من خلال اجراء مقابلة شخصية واختبار لمهارات الاتصال والمعرفة الثقافية وقياس الرغبة في المشاركة التطوعية.

وأضافت أنه سيتم تقديم برنامج تدريبي للمتطوعين يركز على المهارات الشخصية والمهنية للمرشد السياحي ومهارات التواصل والالقاء والتفسير السياحي وفهم دور المرشد ومسؤولياته والتطبيق العملي للجولات الميدانية في المعالم السياحية.