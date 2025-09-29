المجلس البلدي يوافق على تظليل وتكييف الممرات بمشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية

أمانة مجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب تظليل وتكييف الممرات ضمن مشروع إعادة اعمار المنطقة المتضررة من حريق المباركية في منطقة القبلة.

وقالت نائب المدير العام لقطاع المشاريع في البلدية ميساء بوشهري في مداخلة لها على هامش الجلسة إن طلب تظليل وتكييف المباركية يأتي برغبة سامية إذ قمنا بتوجيه الاستشاريين الخاصين في المشروع بضرورة تظليل وتكييف الممرات في الجزء المراد تطويره. وأضافت بوشهري أن آلية تنفيذ تلك الخطوة ستكون من خلال وضع نوافذ زجاجية تفتح بشكل إلكتروني مشيرة أنه تم البدأ فعليا في الأعمال الإنشائية للمشروع وسيتم انجازه بأسرع وقت ممكن.

ووافق المجلس على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بموقع حديقة الحيوان بالعمرية على أن تنقل لأملاك الدولة بدلا من الخزانة العامة لسداد العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية.

كما وافق (البلدي) على طلب وزارة الدفاع تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بموقعين للقوى البرية بالمنطقة الجنوبية إضافة إلى الموافقة على طلب إلغاء موقع محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة. ووافق المجلس على تخصيص موقع محطة التحويل لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمنطقة النزهة كما وافق على إعادة تطوير وتنظيم بعض القسائم الواقعة في مدينة الكويت بمنطقة القبلة.

ورفض المجلس اقتراح إضافة ترخيص نشاط مقهى مع تراخيص المطاعم في القسائم الواقعة بالمناطق ذات الاستعمال الاستثماري بعد عدم موافقة البلدية كما رفض طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي بتعديل حدود وإضافة مساحة لموقع محطة معالجة المياه الصحية والصناعية بمنطقة صبحان.