سفير الكويت بالهند يؤكد الحرص على دعم الرياضيين ذوي الإعاقة وتمكينهم

سفير الكويت لدى الهند مع وفد المنتخب الكويتي المشارك في بطولة العالم لألعاب البارالمبية

أكد سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي اليوم الاثنين الحرص على دعم الرياضيين الكويتيين ذوي الإعاقة وتمكينهم لتمثيل الكويت في المحافل الرياضية الكبرى والتنافس في أهم الاستحقاقات.

وقال السفير الشمالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب استقباله وفد المنتخب الكويتي بعد وصوله إلى نيودلهي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب البارالمبية (نيودلهي 2025) التي تقام خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أهمية مشاركة وفد الكويت الرياضي في بطولة الألعاب البارالمبية بالهند مؤكدا أنها “أكبر برهان على الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها الانسان الكويتي والرغبة الصادقة التي يحملها معه أينما يكون لرفع راية الوطن في كافة المحافل والبطولات العالمية”.

ولفت السفير الشمالي إلى أنه لمس من اللاعبين الكويتيين “التصميم” على تحقيق إنجاز في المحفل الرياضي العالمي يسجل باسم الكويت متمنيا لأبطال الأزرق التوفيق والنجاح خلال منافسات البطولة والتمثيل المشرف لدولة الكويت.

ويرأس وفد دولة الكويت في البطولة رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية لألعاب القوى ناصر العجمي ويضم في عضويته الأبطال الرياضيين ناصر فرج وفيصل سرور اللذان سيشاركان في منافسات الجري والرمي.

وتستضيف الهند النسخة ال12 من بطولة الألعاب البارالمبية على ملعب (جواهر لال) في نيودلهي بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف دول العالم يتنافسون في أكثر من 160 لعبة من منافسات الميدان والمضمار.