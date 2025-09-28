الصحة: تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري يعطي في عمر 11 – 12 عاما ولا توصية علمية بإعطائه بعد سن الـ45 للوقاية

وزارة الصحة

أوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد أن تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (اتش بي في) يعطى عادة في عمر (11 – 12 عاما) “حيث تكون الاستجابة المناعية في أعلى مستوياتها” مؤكدة أنه “لا توجد أي توصية علمية بإعطائه بعد سن 45 عاما للوقاية”.

جاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن وزارة الصحة بشأن ما تم تداوله في أحد مقاطع الفيديو حول الفئة العمرية للتطعيم.

وقالت وزارة الصحة إن فيروس الورم الحليمي يعد من أكثر الفيروسات شيوعا على مستوى العالم ويرتبط بالإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها عبر التطعيم.

وأضافت أن تطعيم (اتش بي في) يعد وسيلة آمنة وفعالة لحماية الفتيات والفتيان على حد سواء حيث يقلل من نسبة الإصابة بالسرطانات المرتبطة بالفيروس بما يصل إلى 90 في المئة.

وأفادت بأن التطعيم يعطى عادة في عمر 11–12 عاما مع إمكانية البدء من عمر 9 أعوام إذ تكون الاستجابة المناعية في أعلى مستوياتها.

وشددت على أن “لا توجد أي توصية علمية بإعطائه بعد سن 45 عاما للوقاية سواء في القطاع الصحي الحكومي أو الأهلي وفقا للتوصيات العالمية إذ تصبح الفائدة محدودة جدًا ولا تحقق الهدف المرجو من الحماية”.

كما شددت على أن “الالتزام بالتوصيات العلمية المعتمدة يضمن تحقيق الفائدة القصوى من التطعيم ويسهم في تعزيز صحة المجتمع وحماية الأجيال القادمة”.