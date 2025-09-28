سمو ولي العهد يستقبل عددا من طلبة الكويت المتميزين الدارسين في المملكة المتحدة

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل عددا من طلبة الكويت المتميزين الدارسين في المملكة المتحدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم وبحضور معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا عددا من طلبة الكويت المتميزين الدارسين في المملكة المتحدة وذلك في مقر إقامة سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة الصديقة في العاصمة لندن.

ونقل سموه حفظه الله لهم خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معبرا سموه حفظه الله عن اعتزازه بما يحققه طلبة الكويت الدارسين بالخارج من تفوق وتميز في مختلف التخصصات العلمية والأدبية مشيدا بجهودهم وعزيمتهم وما يعكسونه من صورة مشرفة لوطنهم العزيز في المحافل الأكاديمية كما حثهم سموه حفظه الله على مواصلة الجد والاجتهاد وبذل أقصى الجهود لتحقيق أعلى مراتب النجاح مؤكدا أن الكويت تفتخر بأبنائها المتفوقين وتراهن على طاقاتهم وقدراتهم في بناء مستقبلها الواعد وتمنى سموه حفظه الله للطلبة دوام التوفيق والسداد وأن يعودوا إلى الكويت حاملين العلم والخبرة ليسهموا في خدمة وطنهم الغالي ورفعة شأنه بين الأمم.

حضر اللقاء معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى والوكيل بديوان سمو ولي العهد عبدالله دبيان العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة الصديقة بدر عبدالله المنيخ والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.