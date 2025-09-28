سمو ولي العهد يستقبل رؤساء مكاتب دولة الكويت المعتمدة لدى المملكة المتحدة

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل رؤساء مكاتب دولة الكويت المعتمدة لدى المملكة المتحدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم وبحضور معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا رؤساء مكاتب دولة الكويت المعتمدة لدى المملكة المتحدة وذلك في مقر إقامة سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة الصديقة في العاصمة لندن.

ونقل سموه حفظه الله لهم خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مشيدا بأدائهم لأدوارهم المنوطة بهم في تمثيل الكويت خارجيا كما أكد سموه حفظه الله تقدير القيادة السياسية لجهودهم المبذولة داعيا سموه حفظه الله إلى مواصلة العطاء بروح المسؤولية بما يعكس مكانة الكويت المشرفة متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام أعمالهم.

حضر اللقاء معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى والوكيل بديوان سمو ولي العهد عبدالله دبيان العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة الصديقة بدر عبدالله المنيخ والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.