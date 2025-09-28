سفير دولة الكويت لدى بلجيكا: الحوار الخليجي – الأوروبي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم التعاون الدولي

السفير العنزي عقب اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية في المجلس الأوروبي

أكد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي أن الحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم التعاون الدولي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير العنزي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مشاركته في اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية في المجلس الأوروبي وذلك في إطار التنسيق المشترك للنسخة الثانية من المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي بالإضافة إلى أعمال المجلس الوزاري المشترك ال29 المزمع عقدهما في دولة الكويت بالخامس والسادس من أكتوبر المقبل إلى جانب منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي المرتقب في دولة الكويت بالخامس من نوفمبر المقبل.

وقال السفير العنزي إن “هذه الاجتماعات الخليجية – الأوروبية المرتقبة في دولة الكويت ستشكل محطة جديدة في مسيرة الشراكة بين الجانبين وستشكل فرصة لتعميق التعاون في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف أن “استضافة دولة الكويت لهذه الفعاليات تعكس مكانتها الدبلوماسية ودورها الفاعل كجسر تواصل بين المنطقتين”.

وأشار السفير العنزي إلى أن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتطلعان إلى مخرجات عملية وبناءة تسهم في تعزيز الشراكة الخليجية – الأوروبية وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاستراتيجي بينهما.

بدورهم أعرب ممثلو الدول الأوروبية المشاركة في الاجتماع عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها دولة الكويت لاستضافة هذه المؤتمرات المهمة على صعيد الشراكة بين الجانبين مؤكدين تطلعهم إلى التوصل إلى مخرجات تعزز الشراكة بين الكتلتين.

وأكد الجانبان الحرص الكبير على تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات الفنية بما فيها البحث العملي والتعليم وحماية البيئة ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين الكتلتين التي قطعت أشواطا كبيرة في المفاوضات حيث يتشاطر الجانبان أهمية البناء على الزخم القائم لتحقيق تطلعات شعوب المنطقتين.