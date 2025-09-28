الكويت تستضيف غدا الاجتماع الخليجي الـ31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي لوكلاء الوزارات

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

تستضيف دولة الكويت غدا الاثنين أعمال الاجتماع الـ31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل.

وقالت المتحدث باسم وزارة الكهرباء المهندسة فاطمة جوهر حياة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من وكلاء وزارات ورؤساء هيئات ومؤسسات الكهرباء والماء والطاقة في دول المجلس.

وأوضحت حياة أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الخليجية المتواصلة لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الكهرباء والماء ومواصلة العمل على تطوير المشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الأمن الكهربائي والمائي واستدامتها بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي المتسارع في المنطقة.

وأضافت أن الاجتماع يشكل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات القائمة والمستقبلية خصوصا وسط التوجهات العالمية نحو التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وذكرت أن استضافة الكويت لهذا الاجتماع تأتي تجسيدا لالتزامها بالعمل على تحقيق الأمن المائي والكهربائي لدول المنطقة كما يبرز الاجتماع في توقيته انسجاما مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتعزيز مكانة الكويت كمنصة للحوار والتنسيق الإقليمي.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيتناول عددا من الموضوعات الرئيسية في مقدمتها متابعة مستجدات مشاريع الربط الكهربائي والمائي الخليجي وتطوير البنية التحتية المشتركة علاوة على بحث خطط التوسع في مجالات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.

وبينت أنه سيتم أيضا استعراض المبادرات الخليجية الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين لتطوير التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بما يخدم أمن الطاقة الكهربائية والمياه في المنطقة.

وقالت حياة إن الاجتماع يمثل محطة مهمة على صعيد العمل الخليجي المشترك حيث يسعى رؤساء الوفود إلى رفع توصيات عملية للوزراء المعنيين بدول مجلس التعاون الخليجي لاعتمادها بما يعزز التكامل في السياسات والاستراتيجيات الخليجية في مجال الكهرباء والماء.

وأشارت إلى أنه في ختام أعمال الاجتماع سيصدر بيان مشترك يتضمن أبرز القرارات والتوصيات المتفق عليها بما يعكس حرص دول مجلس التعاون على مواصلة التعاون المثمر والبناء في هذه القطاعات الحيوية.