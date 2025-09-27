لافروف: الخطاب العسكري لألمانيا يذكّر بماضيها النازي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت ب”الخطاب العسكري” الذي تنتهجه ألمانيا، الساعية لتكون رأس حربة على صعيد إعادة التسلح في أوروبا، مذكرا بالماضي النازي لهذا البلد.

وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة “في ما يتصل بعسكرة ألمانيا، عبرنا مرارا عن قلقنا الكبير”.

واضاف “لا يتعلق الأمر فقط بعملية إعادة تسلح قائمة، نلاحظ أيضا إشارات صارخة الى إحياء للنازية”.

وتابع لافروف “لماذا يحصل ذلك؟ على الأرجح للغرض نفسه الذي كان حدده هتلر لنفسه: إخضاع أوروبا بكاملها لسيطرته، ومحاولة إلحاق هزيمة استراتيجية (آنذاك) بالاتحاد السوفياتي، واليوم بروسيا”.

ومع تولي المحافظ فريدريش ميرتس منصب المستشارية، ترغب المانيا في أن تتصدر الدول الأوروبية في مجال إعادة التسلح، في ضوء التهديد الروسي.

وأعلنت برلين الخميس إطلاق برنامج للدفاع الفضائي كلفته 35 مليار يورو، وتعهدت خوض “سباق تسلح” في مجال المسيرات.

وفي اليوم نفسه، باشر الجيش الالماني مناورات في مدينة هامبورغ الساحلية تستمر ثلاثة أيام، تحاكي تصعيدا عسكريا على الحدود مع دول البلطيق المجاورة لروسيا.

وقال لافروف أيضا إن “المستشار تفاخر بالإعلان أن هدفه جعل ألمانيا مجددا أكبر قوة عسكرية في أوروبا”.

وتابع “وحين يؤكد شخص في بلاد ارتكبت جرائم النازية والفاشية والمحرقة (…) أن على المانيا أن تصبح مرة جديدة قوة عسكرية كبيرة، فذلك يظهر ذاكرة تاريخية أصابها الضمور، وهذا الأمر بالغ الخطورة”.