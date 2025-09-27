الداخلية: تحرير 114 مخالفة مباشرة وحجز 22 مركبة و6 دراجات نارية خلال حملة مرورية في طريق الصبية وجسر الشيخ جابر

من الحملة

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحفظ الأمن المروري وردع المستهترين بقانون المرور، نفذ قطاع المرور والعمليات ممثلاً في إدارة مرور محافظة الجهراء، وبمساندة قوة دوريات الردع ومباحث المرور (الرقابة الأمنية)، حملة مرورية ميدانية يوم الجمعة الموافق 2025/09/26، وذلك على طريق الصبية باتجاه جزيرة بوبيان، وعلى جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة، استهدفت ضبط مخالفات الاستهتار والرعونة وفض التجمعات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 114 مخالفة مباشرة، وحجز 22 مركبة و6 دراجات نارية، إضافة إلى إحالة 7 حالات إلى نظارة المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمواقع، للحد من الظواهر السلبية وتعزيز على عدم التهاون مع أي سلامة مستخدمي الطريق، مشددة تجاوزات تهدد الأرواح والممتلكات.