بنك بوبيان يوفر جهاز Tip & Tap .. ابتكار يغير مفهوم “الإكرامية” .. رقمياً

زيد السعدون

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق جهاز Tip & Tap، لعملاءه من حساب الأعمال والشركات، كأول جهاز نقاط بيع مخصص لتقديم الإكراميات في السوق المحلي للموظفين والعاملين في قطاع التجزئة والمطاعم والكافيهات، من خلال البطاقات المصرفية والمحافظ الرقمية، ليضيف بُعداً جديداً من السهولة والشفافية إلى تجربة العملاء ويؤكد التزامه بريادة قطاع المصرفية للأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ابتكار يعزز الشفافية والرضا

وقال مساعد المدير العام لإدارة المصرفية للأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك بوبيان، زيد السعدون، أن إطلاق جهاز Tip & Tap يجسد التزام البنك بالابتكار وتقديم حلول عملية تدعم نمو قطاع الأعمال، موضحاً أن الجهاز يوفر وسيلة دفع متطورة وآمنة تمنح العملاء تجربة سهلة ومرنة، وفي الوقت نفسه تعزز ثقة العميل وتمنح الموظفين تقديراً مباشراً لجهودهم.

وأضاف أن الجهاز يُعد نقلة نوعية في تجربة الإكرامية الرقمية، كونه منفصلاً عن نقاط البيع الأساسية، من خلال إعداد مبالغ أو نسب محددة مسبقاً، وعرضها بصورة مباشرة، بالإضافة إلى تسجيل العمليات بشكل فوري ومنفصل في تقارير تحليلية عن الخدمة الأساسية. هذه الميزة تمنح أصحاب الأعمال رؤية أوضح للبيانات وتساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل في إدارة الموارد وتحفيز فرق العمل.

وأوضح أن الجهار يتيح لعملاء – المطاعم أو الكافيهات أو محلات التجزئة – اختيار المبلغ المناسب كمكافأة لمقدم الخدمة، ضمن الحدود المسموحة ودون الحاجة لادخال الرقم السري، مبيناً أن مفهوم “الإكرامية” يُعد أمراً شائعاً ومتعارف عليه في الكويت والمنطقة كوسيلة للتعبير عن رضا العملاء وتقديرهم لجودة الخدمة .

وأشار السعدون إلى أن جهاز Tap & Tip لا يقتصر على كونه وسيلة دفع جديدة، بل يمثل خطوة أوسع تدعم التحول نحو سوق أقل اعتماداً على النقد وتواكب التوجهات العالمية في المدفوعات الرقمية، مضيفاً أنه يسهم في تعزيز ثقافة التقدير للموظفين من خلال جعل الإكرامية جزءاً من تجربة العميل، ما ينعكس إيجاباً على رضا العملاء ورفع مستوى الخدمة.

جزء من منظومة متكاملة للمصرفية للأعمال

وخلال السنوات الاخيرة نجح بنك بوبيان في تقديم منظومة من الحلول المصرفية للأعمال تضم باقة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع إضافة خدمات جهاز Tip & Tap باتت هذه المنظومة أكثر شمولاً وقدرة على تغطية دعم مختلف جوانب العمليات التشغيلية، ومنها:

خدمة ePay لإرسال الفواتير عبر روابط دفع SMS وتحصيل المدفوعات مع التذكير والجدولة.

أجهزة POS وSoftPOS التي تتيح للشركات التحصيل بسهولة عبر نقاط البيع أو من خلال تحويل الهاتف الذكي إلى نقطة بيع مرنة. خدمة eRent المخصصة لتحصيل الإيجارات إلكترونياً، مع إدارة العقود والصيانة بكفاءة.

واختتم السعدون قائلاً “نحن نؤمن أن الابتكار في الخدمات المصرفية لا يقتصر على التمويل، بل يمتد ليمنح العملاء قيمة مضافة تعزز أعمالهم وتثري تجربتهم اليومية. ومن خلال هذا الابتكار، يواصل بوبيان ترسيخ موقعه الريادي في التحول الرقمي للمصرفية الإسلامية، مؤكداً أن المستقبل يعتمد على دمج التكنولوجيا مع احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وإعادة تعريف تجربة العميل بما يعزز الثقة والشفافية والرضا.