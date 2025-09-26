ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وذلك على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.