ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل مستشار مجلس إدارة شركة ليماك التركية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم السيد فولكان بوزكير مستشار مجلس إدارة شركة ليماك القابضة التركية على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد نقل سموه حفظه الله خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورغبة سموه في رؤية إنجازات الشركة في دولة الكويت وزيادة فرص العمل للشباب الكويتي، كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع تختص بالجانب الاستثماري وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.