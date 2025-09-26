الداخلية: حملة أمنية في منطقة الري بالتعاون مع جهات حكومية أسفرت عن ضبط 207 مخالفين

من الحملة

نفذت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي حملة أمنية موسعة في منطقة (الري) بالتعاون مع قوة الإطفاء العام ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة أسفرت عن ضبط 207 مخالفين وتحرير عدد من المخالفات من قبل الجهات المعنية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن الحملة نفذت بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس وعدد من القيادات الأمنية وأسفرت عن ضبط 207 أشخاص من مختلف الجنسيات وبعد التدقيق على مستنداتهم الرسمية وأذونات العمل تبين وجود 11 شخصا صادرا بحقهم أوامر إلقاء قبض.

وأضافت أن قوة الإطفاء العام سجلت 49 مخالفة فيما أغلقت وزارة التجارة والصناعة محلا مخالفا وحررت 59 محضر ضبط.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت 22 إخطارا بتلافي مخالفة السلامة المهنية و6 إخطارات لمخالفة العمل بغير مركز العمل إلى جانب ضبط 4 عمالة متجولة.

وأكدت (الداخلية) أن هذه الحملات الأمنية تأتي ضمن سلسلة من الحملات المستمرة في مختلف المحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.