ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله فخامة الرئيس مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر إقامة فخامته بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامته.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.