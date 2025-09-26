“الداخلية” تعلن عن تنظيم سباق الشرطة 2025 في 8 نوفمبر المقبل

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن تنظيم (سباق الشرطة 2025) في 8 نوفمبر المقبل على جسر الشيخ (جابر الأحمد) حرصا على نشر الوعي الصحي والبدني وتكريس مفهوم الشراكة المجتمعية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي ان تنظيم السباق جاء بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ولدعم الفعاليات التي تسهم في تعزيز قيم الروح الرياضية والتنافس الإيجابي بما يعكس رسالة الوزارة في بناء مجتمع آمن وصحي ومترابط.

وذكرت أن فعاليات السباق ستنطلق في تمام الساعة الثامنة صباحا من قاعدة الشيخ (نواف الأحمد) لخفر السواحل ليمر عبر جسر الشيخ (جابر الأحمد) في أجواء رياضية تجمع مختلف فئات المجتمع في لوحة وطنية رياضية راقية وبمشاركة اتحاد الشرطة الرياضي وبالتعاون مع شركة (سافكس).