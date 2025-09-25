ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس باراغواي على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم فخامة الرئيس سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي الصديقة وذلك على هامش اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامته.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية باراغواي الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.