البلدية تنفذ حملة ميدانية للكشف على التراخيص الصحية للمحلات في العاصمة

بلدية الكويت

نفذت بلدية الكويت حملة ميدانية للفرق الرقابية للكشف على التراخيص الصحية للمحلات وتراخيص الإعلانات في محافظة العاصمة والتأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والإعلانات بمختلف أنشطتها.

وقال رئيس فريق جولة محافظة العاصمة عبدالرحمن الرشيدي في تصريح صحافي اليوم الخميس خلال الجولة التي شهدت تسجيل 15 مخالفة إن الفريق الميداني قام بالكشف على مواقع الإعلانات خارج حدود العقار إضافة إلى التأكد من سريان تراخيص جميع الإعلانات المختلفة واتخاذ كل الإجراءات الرقابية بحق المخالفين.

وذكر الرشيدي أن اللإعلانات الاستدلالية للمحال التجارية تتم إزالتها فورا من الشوارع حيث إن جميع هذه الإعلانات غير مرخصة من بلدية الكويت إضافة إلى مخالفة صاحب المحل التجاري بغرامة مالية.

وعن ترخيص الجلسات الخارجية أمام المحال التجارية أفاد بأن هذه الجلسات يجب أن ترخص من البلدية بشروط ومواصفات محددة إذ إن الجلسات المخالفة تتم إزالتها فورا مع مخالفة صاحب المحل.

وبين أن من أكثر المخالفات التي يواجهها الفريق الميداني بمحافظة العاصمة هي مخالفة استغلال مساحة أمام المحل التجاري إضافة إلى عدم صيانة لوحات الإعلانات بسبب تغير ألوان الإعلان أو وجود كسور فيها.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشددا أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات السلامة في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستتبعها عدت جولات ميدانية في كل المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده من فريق إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الايام المقبلة.

وشدد على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لوائح البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص.