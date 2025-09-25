سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ28 للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس الاجتماع الـ28 للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والصين

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وبحث الاجتماع (28) آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحر.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء لجنة المتابعة الوزارية كلا حسب اختصاصه بالتنسيق والتشاور والتعاون المشترك مع رؤساء مجالس الشركات الحكومية الصينية العملاقة المرشحة من قبل الحكومة الصينية وحثهم للبدء في توقيع الطرفين على عقود تنفيذ أعمال البناء والتشييد للمرحلة المقبلة في البلاد مؤكدا أن إنجازات اقتصادية بارزة ستتحقق بفضل الرؤى الاستراتيجية والخطط الموضوعة لعدد من المشاريع التنموية الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بقيادة وتوجيهات سامية من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن الاجتماع تناول عرض كافة تقارير اللجان الفنية في وزارات الدولة المعنية بمشروعات التنمية الكبرى لافتا بهذا الصدد إلى التوافق مع الحكومة الصينية في تحديد موعد عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية لتوقيع وزارة الأشغال العامة مع الشركة الصينية الحكومية المرشحة على عقد تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي (محطة كبد) في منتصف شهر أكتوبر المقبل، وسيتبع ذلك استمرار العمل لتحديد مواعيد مع الحكومة الصينية للتوقيع على عقود المشاريع الكبرى الأخرى وذلك فور تلقي إشعار رسمي أولي من الحكومة الصينية بانتهاء الدراسات الفنية والبيئية المتعلقة بكل مشروع على حدة مضيفا من جهة أخرى أن الحكومة الكويتية قد أبلغت نظيرتها الصينية في البدء رسميا بإجراءات التعاقد مع الشركة الصينية الحكومية المكلفة بتنفيذ مشروعي العبدلية والشقايا للمرحلتين الثالثة والرابعة للطاقة المتجددة.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.