الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة الى معتدل ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي بدأ ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم ضعيف لامتداد مرتفع جوي من جهة شمال غرب شبه الجزيرة العربية مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 8 و22 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 21 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت أفاد بأنه يكون حارا ورطبا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مشيرا إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.