الداخلية: ضبط متهم يمتهن تزييف أوراق نقدية فئة 20 دينار

المضبوطات

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبط أحد المتهمين بعد ورود بلاغين إلى مخفر خيطان يفيدان بقيام شخص مجهول بتداول أوراق نقدية مزيفة فئة (20) دينار كويتي، وذلك في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجرائم وضبط مرتكبيها.

وبتكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية المتهم وضبطه بعد استصدار الإذن القانوني، حيث عثر بحوزته على أدوات تعاط، وبمواجهته أقرّ واعترف بارتكاب الواقعتين محل البلاغ، إضافةً إلى العديد من الوقائع المماثلة في مختلف المحافظات، كما أقرّ بأنه يقوم بعملية التزييف بنفسه باستخدام معدات متوافرة في شاليه عائلته بمنطقة صباح الأحمد البحرية، ويحتفظ داخله بمبالغ مالية مزيفة.

وبتفتيش الشاليه، عُثر على أكثر من (20) جهاز طباعة مزودة بماسحات ضوئية، وعشرات الأحبار والأصباغ ومقصات الأوراق، وآلاف الأوراق النقدية المزيفة الجاهزة للاستعمال، ومئات الأوراق قيد التجهيز، بالإضافة إلى لواصق ومعدات خاصة بالتزوير ومواد كيميائية وأدوات تعاطي.

وتمت إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.