الداخلية: ضبط مصنع خمور يديره شخصان آسيويان في بر العبدلي

الموقوف
الكويت
نُشر :
س
س

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية المجتمع من الممارسات المخالفة للقانون، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية يقومان بإدارة مصنع كبير لتصنيع الخمور المحلية في منطقة بر العبدلي، حيث كانا يقومان بتعبئتها بطريقة احترافية وبيعها على أنها خمور مستوردة.

وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور على معدات ومكابس متطورة مخصصة للتصنيع والتعبئة، بالإضافة إلى كميات من الملصقات والعلامات التجارية المقلدة التي تهدف إلى تضليل الراغبين بشراء تلك الخمور.

وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية والرقابية لحماية المجتمع وصون الصحة العامة، وتشدد على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الممارسات.

