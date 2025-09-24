وزير الخارجية يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة

وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا يترأس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة

ترأس وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والذي عقد اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية في بيان صحفي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ترأس الجانب الأمريكي بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وسبل توطيدها وتنميتها على كافة المستويات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بالإضافة إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى تأكيد الاطراف أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي – الأمريكي والبناء على ما تم الاتفاق عليه نحو تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الطرفين في إطار الشراكة الإستراتيجية.

وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز التنسيق الخليجي – الأمريكي الوثيق والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والطاقة بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.

كما تم بحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس والولايات المتحدة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والدفع بجهود إحلال السلام.