وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يبحث مع مسؤول أمني إماراتي سبل تعزيز التعاون المشترك

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني يبحث مع مدير عام (الخدمات الإلكترونية) بوزارة الداخلية الإماراتية العميد مهندس حسين الحارثي سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني مع مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة شركة (ساعد) لأنظمة المرور العميد مهندس حسين الحارثي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن اللقاء الذي جرى بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد الدكتور مطر النيادي استعرض تجربة الإمارات في آلية التعامل مع الحوادث البسيطة والأنظمة المرورية الذكية التي أسهمت في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضحت أن العميد الحارثي قدم عرضا مرئيا تضمن أبرز الحلول التقنية والخدمات المبتكرة التي تقدمها شركة (ساعد) في هذا المجال ومنها أنظمة المراقبة المرورية الحديثة وآليات رصد وتحليل الحوادث والتعامل معها وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد اللواء العدواني بحسب البيان حرص وزارة الداخلية الكويتية على الاستفادة من التجارب الرائدة في المنطقة لا سيما تجربة دولة الإمارات في مجال إدارة الحوادث البسيطة والأنظمة المرورية الذكية مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والتنسيق الأمني المتواصل بين البلدين الشقيقين.

وشدد على أهمية تطوير آليات التعاون العملي بما يساهم في تبادل الخبرات الميدانية والتقنية وتوظيف الحلول الذكية لخدمة المنظومة المرورية في الكويت بما يعزز من كفاءة الاستجابة للحوادث ويحقق أعلى معايير السلامة والأمن على الطرق.