الهلال الأحمر يؤكد أهمية التنسيق مع الجانب المصري لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى غزة

الهلال الأحمر الكويتي والمصري يبحثان جهود إغاثة غزة في اجتماع تنسيقي بالقاهرة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء أهمية التنسيق مع الهلال الأحمر المصري من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات التي تقدمها دولة الكويت إلى قطاع غزة بشكل منظم وفعال.

وقال المدير العام للجمعية فواز المزروعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهلال الأحمر الكويتي ونظيره المصري عقدا اجتماعا تنسيقيا في القاهرة لبحث جهود إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف المزروعي أنه التقى بالمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام وبحث معها تنسيق الجهود المشتركة بين الجمعيتين وتحديد الاحتياجات الملحة لمواجهة الكارثة الانسانية التي يعانيها القطاع.

وذكر أن اللقاء تناول سبل تسهيل دخول المساعدات الكويتية إلى القطاع ومناقشة التحديات اللوجستية المتعلقة بتخزين ونقل وإعادة تغليف المواد الإغاثية.

وأوضح أنه بحث الإجراءات اللازمة لضمان وصول هذه المساعدات بأقصى سرعة وكفاءة ممكنة والتغلب على المعوقات التي تواجه العمليات الإغاثية على الأرض.

وأشار إلى أنه بحث بشكل موسع الاحتياجات الأساسية للمراحل المقبلة من مواد غذائية ومستلزمات صحية وإغاثية لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للاشقاء الفلسطينيين.

وأكد المزروعي في هذا السياق حرص دولة الكويت على تقديم الدعم للأشقاء في غزة مبينا أن اللقاء يعزز مجالات التعاون مع الهلال الأحمر المصري لضمان استمرار تدفق المساعدات على غزة بشكل منظم وفعال.

كما أكد في هذا الاطار أهمية التنسيق بين الجمعيتين باعتباره “حجر الزاوية” في إنجاح جهود الإغاثة.

وشدد على التزام الجانبين بالاستمرار في التنسيق المشترك وتحديد الأولويات الإغاثية للفترة المقبلة مع التركيز على تلبية احتياجات القطاعين الصحي والغذائي من المواد الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وحضر اللقاء من الهلال الاحمر الكويتي ضابط اتصال حملة “فزعة لغزة” عبدالرحمن الصالح ومن الجانب المصري المدير الاداري ياسر عبدالله ومدير الاسعاف والكوارث محمد محيي.