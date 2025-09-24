إقلاع الطائرة الـ13 من الجسر الجوي الكويتي الثاني بـ40 طنا من المساعدات لإغاثة غزة

الجهات الرسمية المشاركة بالطائرة الإغاثية الـ13 من الجسر الجوي الكويتي الثاني لمساعدة غزة

أقلعت صباح اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية الـ13 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار (العريش) المصري وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع.

وتأتي هذه الرحلات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية في إطار حملة (فزعة لغزة) التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع جهات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع طائرة اليوم أن دولة الكويت “تجدد عبر الجسر الجوي الثاني موقفها الإنساني الثابت تجاه الأشقاء في قطاع غزة”.

وشدد على أن موقف الكويت الإنساني يأتي “انطلاقا من المشاعر الصادقة والمسؤولية الأخوية في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أوضاعا إنسانية قاسية تحت الحصار”.

وقال المغامس إن الجسر الإغاثي يعبر عن عمق “الارتباط الوجداني” بين الشعبين الكويتي والفلسطيني ويجسد ما تحمله الكويت من تضامن حقيقي ينبع من إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية وحق أهلها في العيش الكريم بعيدا عن الألم والمعاناة.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على ترجمة تلك المعاني الخيرة عبر إيصال المساعدات الغذائية بالتعاون مع الجهات الخيرية والرسمية داخل وخارج البلاد.

وأشار إلى نجاح هذه المهمة الإنسانية عبر الجسر الجوي الثاني بحصيلة رحلاتها الـ 13 ما يعكس التكاتف الوطني بين القيادة السياسية والجهات الرسمية والجمعيات الخيرية والمبرات في البلاد منوها بدور وزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية بإيصال المساعدات الانسانية بشكل عاجل.

بدورها أكدت مدير إدارة العمليات بالجمعية والمرافقة للرحلة زينب قمبر في تصريح مماثل لـ(كونا)أن الجمعية تواصل جهودها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري عبر المخاطبات الرسمية وتبادل الكتب إلى جانب وجود وفد كويتي ميداني في مصر يتابع عن قرب تفاصيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضحت أن الوفد الذي يضم مدير عام الجمعية فواز المزروعي وضابط الاتصال عبدالرحمن الصالح يعقد اجتماعات مع الجانب المصري لمناقشة آليات التنسيق الإنساني بشأن إنزال وتخزين المساعدات وفق معايير تحفظ جودتها حتى تسليمها مؤكدة أن الشحنات يتم نقلها لاحقا عبر الشاحنات إلى داخل القطاع بعد استكمال الإجراءات اللازمة في المعابر.

وبينت أن وصول هذه الرحلة الإغاثية الـ13 يعكس خبرة الجمعية وتجاربها الميدانية في التعامل مع مثل هذه الأوضاع لافتة إلى أن تواصل القوافل الإنسانية يجسد التزام الكويت الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكدت أن مشاركتها بالرحلة مع المتطوعة دلال الخليفة تمثل رؤية الجمعية المنسجمة مع استراتيجية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تقوم على سبعة محاور رئيسة من بينها تمكين المرأة وتعزيز دور المتطوعين.

وبينت أن إشراك المتطوعين في المهام الميدانية يتيح لهم فرصا لاكتساب الخبرات وتنمية مهاراتهم في الجوانب اللوجستية والتنسيق الإنساني بما يسهم في دعم المجتمعات وتكريس مفهوم “الدبلوماسية الإنسانية” بين الدول.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولت في رحلة اليوم تجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة من جمعية إحياء التراث الإسلامي بما يضمن تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأشقاء في القطاع إلى جانب أن تجهيزها الطائرات السابقة منها 4 طائرات إلى المملكة الاردنية الشقيقة و9 إلى جمهورية مصر العربية حتى اليوم.

ويصل إجمالي المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم 250 طنا من المواد الغذائية المنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.