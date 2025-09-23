الرئيس الامريكي يؤكد أهمية اجتماعه مع قادة دول عربية واسلامية في بحث وقف حرب غزة

ترمب خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية في نيويورك

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء اهمية الاجتماع الذي يعقده مع عدد من قادة الدول العربية والاسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك للبحث في كيفية انهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الاسرى.

وقال ترامب في كلمة بمستهل الاجتماع الذي يضم قادة دول عربية واسلامية بما في ذلك قطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات والأردن “إنه الاجتماع الاهم الذي اعقده اليوم إذ بإمكان هذه المجموعة ان تحرز تقدما على صعيد انهاء حرب غزة أكثر من اي مجموعة اخرى حول العالم”.

ووجه الرئيس الامريكي حديثه للمشاركين في الاجتماع قائلا “انا احترم حقا مشاركتكم في هذا الاجتماع وسنحاول ان نضع حدا للحرب الجارية في غزة” مضيفا ان “الحياة ستكون اجمل في الشرق الاوسط اذا لم يكن هناك حروب”.

وأضاف “سوف اتحدث مع اسرائيل ونتنياهو لنضع حدا لهذه الحرب وان ننجز شيئا ما كما اود ان نستعيد الرهائن” مشيرا الى ان هناك 20 اسيرا احياء و38 جثة لا يزالون في قبضة حركة (حماس).

من جهته قال امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في كلمة ان “سبب اجتماعنا هنا هو محاولة وقف هذه الحرب واستعادة الرهائن”.

ووجه الشيخ تميم حديثه إلى الرئيس ترامب قائلا “نحن نعول عليك وعلى قيادتك لوضع حد لهذه الحرب ومساعدة سكان غزة” واضفا الوضع في غزة ب “السيء جدا” ولذلك “نحن هنا لنلتقي بك ولفعل كل ما بوسعنا لوضع حد لهذه الحرب”.