ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء النرويج على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء النرويج على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم رئيس وزراء مملكة النرويج الصديقة جوناس جار ستور على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط دولة الكويت ومملكة النرويج الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.