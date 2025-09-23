ماكرون: منح ترامب نوبل السلام ممكن فقط في حال أوقف الحرب في غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن حصول نظيره الأميركي دونالد ترامب على جائزة نوبل السلام رهن وقفه الحرب في قطاع غزة.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة “بي أف أم تي في” الفرنسية “أرى رئيسا أميركيا ينشط، وكرر ذلك هذا الصباح على منبر (الأمم المتحدة): أريد السلام. أبرمت تسويات لسبعة نزاعات+. جائزة نوبل السلام غير ممكنة سوى في حال توصلتم الى حل لهذا النزاع”، في إشارة الى العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في القطاع الفلسطيني منذ نحو عامين.

الى ذلك، رأى ماكرون أن دولة فلسطين التي أعلن الاثنين اعتراف بلاده بها، لن تقوم فعليا سوى “يوم تعترف بها دولة إسرائيل”.