بنك برقان يطلق برنامجاً تدريبياً متخصّصاً في التحول الرقمي لموظفي وزارة الداخلية

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الكويت وتمكين الكفاءات الوطنية، أعلن بنك برقان عن إطلاق برنامج تدريبي متخصّص لدعم وزارة الداخلية في مواكبة متطلّبات العصر الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة مسار الابتكار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035. وعلى مدى ثلاثة أشهر، سيقدّم خبراء التحول الرقمي في بنك برقان 29 جلسة تدريبية تفاعلية لموظفي وزارة الداخلية، تركّز على تنمية مهاراتهم الرقمية الأساسية بأسلوب عملي وتفاعلي.

العميد أنور أحمد اليتامى رئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية مكرماً مدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة بالنيابة عن بنك برقان نقيب أمين

وبهذه المناسبة، قال العميد أنور أحمد اليتامى، رئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية: “انطلاقاً من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيهات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ/ فهد اليوسف الصباح، وبدعم سعادة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني، لنقل الكويت إلى حال أفضل عبر تعزيز مسيرة التحول الرقمي، فإننا نهدف إلى تمكين الكفاءات وتطوير قدراتهم الرقمية، بما يضمن تحويل الوزارة إلى مؤسسة رقمية رائدة، مواكبة لأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. إن نجاحنا كمؤسسة حكومية يقوم على قدرتنا بتقديم خدماتنا للمواطنين والمقيمين بسرعة وأمان وكفاءة، وهي مرتكزات أساسية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية. وبالاستفادة من خبرات بنك برقان في هذا المجال، سيسهم البرنامج في تزويد كوادرنا بالمهارات والمعرفة والعقلية الرقمية اللازمة لقيادة عملية التحول في الوزارة.”

مدير تنفيذي – التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان بشار القطان

من جانبه، قال السيد/ بشار القطان، مدير تنفيذي – إدارة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: “فخورون بتسخير خبراتنا في مجال التحول الرقمي لصالح جهة حكومية مهمة كوزارة الداخلية، إذ يجسّد هذا البرنامج التزام بنك برقان بتطوير الكفاءات الوطنية والمساهمة في دفع عجلة التقدّم نحو تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. إننا على يقين بأن التعاون الفاعل بين القطاعين العام والخاص يعتبر السبيل الأمثل لتسريع خطوات التنمية وبناء اقتصاد متين يعزز مكانة الكويت كمركز أعمال إقليمي رائد، وهو ما نسعى إلى تجسيده اليوم من خلال هذه المبادرة.”

مدير عام- نظم المعلومات في بنك برقان براك المطر

بدوره، قال السيد/ برّاك المطر، مدير عام- نظم المعلومات في بنك برقان: “نؤمن برؤية الكويت الطموحة نحو بناء اقتصاد رقمي شامل، ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات وتطوير مهارات موظفينا على توظيفها بكفاءة. وقد مكنّتنا هذه الجهود من اكتساب خبرة واسعة بالبنية التحتية الرقمية في الكويت وقياس مدى جاهزية السوق للتحول، الأمر الذي يتيح لنا مشاركة خبراتنا مع شركائنا لضمان توافق مبادراتنا الرقمية مع احتياجات الدولة، ودعم مسار النمو المستدام وتعزيز الابتكار.”

رئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية العميد أنور أحمد اليتامى ومدير عام- الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين ومدير عام إدارة الاتصالات المؤسسية في بنك برقان دانة فيصل الجاسم خلال زيارة البنك

ويعتمد هذا البرنامج على خبرة بنك برقان العريقة في مجال التعلّم وتطوير المواهب، حيث جرى تصميمه ليتماشى مع أنماط التعلّم المختلفة لدى المشاركين، بما يضمن أعلى مستويات التفاعل والاستفادة على المدى الطويل، وتمكينهم من قيادة مسيرة التحول الرقمي داخل إداراتهم. ويتناول البرنامج محاور رئيسية، مثل تطوير البرمجيات، تنمية مهارات التفكير التحليلي وحلّ المشكلات، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في تصميم التطبيقات الآمنة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان كان قد أطلق في وقت سابق من هذا العام معسكر “Data Champion” داخل البنك، الذي يُعد الأول من نوعه في الكويت، بهدف تأهيل موظفيه من مختلف الإدارات بمهارات متقدّمة في تحليل البيانات، بما يمكّنهم من استنباط الرؤى الدقيقة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسريع عجلة الابتكار المرتكز على العميل. وتأتي هذه المبادرة، إلى جانب غيرها من المبادرات النوعية، لتجسّد استراتيجية بنك برقان الراسخة في مجال التحول الرقمي ورؤيته المستقبلية القائمة على نقل خبراته إلى مختلف المؤسسات داخل دولة الكويت.