“إنفست جي بي” تشارك في معرض الحمراء الثاني للتوظيف

من اليمين محمد عابد وناظم الغبرا وسارة المزيني وعمار حاجية وأحمد البراك في صورة جماعية

في إطار التزامها المتواصل بدعم الشباب الكويتي وحرصها على التواصل الفعال مع الخريجين والمهنيين، شاركت شركة الخليج كابيتال للاستثمار “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، في معرض الحمراء الثاني للتوظيف الذي أقيم الأسبوع الماضي في مركز الحمراء للتسوق، بمشاركة أبرز الشركات من القطاعين العام والخاص، لتوفير منصة حيوية للتوظيف والتواصل المهني.

وخلال المعرض، قام فريق الموارد البشرية في “إنفست جي بي” بتعريف الزوار بالشركة، كما وفر لهم فرصة الحصول على صورة شخصية احترافية مجانا، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والنصائح المتعلقة بكتابة السير الذاتية على منصة LinkedIn. كما شارك ممثلون من إدارات مختلفة في الشركة، بما في ذلك إدارة الأصول، إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، لتعريف الحضور بفرص العمل والتطوير المتاحة.

وأعربت نائب رئيس أول الموارد البشرية في “إنفست جي بي”، السيدة/ سارة المزيني، عن أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، قائلة: “نرى في معارض التوظيف إحدى أبرز الوسائل للتواصل مع الخريجين والمهنيين والتعرف على احتياجات سوق العمل”.

وأضافت المزيني:”إنفست جي بي تؤمن بأهمية رأس المال البشري كعامل أساسي لتقديم أفضل الخدمات لعملائها. لذا، فإن تعزيز بيئة عمل صحية، داعمة ومحفزة يعد ركيزة أساسية لتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل. نحن نحرص دائما على استقطاب ودعم المواهب الوطنية الشابة الطموحة والراغبة في العمل في القطاع الاستثماري.”

من المعرض

كما شددت على أن “إنفست جي بي” تواصل التزامها بدعم المجتمع وتنميته من خلال مبادرات متعددة تشمل تمكين الشباب وتحسين بيئة العمل. ومن خلال برامج التدريب والتطوير، توفر الشركة فرصا عملية للطلاب والخريجين لاكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مما يعزز استراتيجيتها في الاستثمار برأس المال البشري لتحقيق نمو مستدام.

وأشارت المزيني إلى أن “إنفست جي بي” تتمتع بثقافة مؤسسية قائمة على الشمولية والتطوير الوطني والاستثمار في رأس المال البشري، حيث تمثل النساء 43% من الموظفين، فيما تصل نسبة الكوادر الوطنية “التكويت” 70 % من إجمالي فريق العمل.

وقد أسهمت ثقافة العمل المبتكرة في “إنفست جي بي” في تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى بيئة العمل، شملت ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين وتحسن مؤشرات الأداء في مختلف الإدارات.

واختتمت المزيني قائلة: “في إنفست جي بي لا نبني مجرد بيئة عمل، بل نؤسس مجتمعا مهنيا متكاملا. ثقافتنا تستند إلى التطور المستمر والهدف المشترك، وكل ذلك يساهم بشكل مباشر في تميزنا كشركة رائدة.”