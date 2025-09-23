ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يشارك بجلسة افتتاح المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بجلسة افتتاح المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة.
