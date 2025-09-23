وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان سفراء الأردن وفرنسا وتركيا واليابان

وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلون السفير الأردني

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة لدى دولة الكويت سنان راكان المجالي جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلون السفير الفرنسي

كما استقبل معاليهم بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة أوليفييه غوفان جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات ونقل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح شكر دولة الكويت على موقف فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بإعلان الجمهورية الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين.

وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلون السفيرة التركية

واستقبل معاليهم بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفيرة جمهورية تركيا الصديقة طوبي نور سونمز حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين كما تم بحث تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري لخلق فرص استثمارية للشركات الكويتية والتركية.

وزير الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلون السفير الياباني

كما استقبل معاليهم بقصر بيان صباح اليوم سعادة سفير اليابان الصديقة موكاي كينيتشيرو حيث جرى خلال اللقاء تناول العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة.