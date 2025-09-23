بنك بوبيان يجدد شراكته الاستراتيجية مع Baims لتعزيز تجربة التعليم الرقمي

مساعد مدير إدارة الشراكات و الإبتكارفي بنك بوبيان سلمان المطوع ومساعد المدير في إدارة شرائح العملاء عبدالله الكندري وأعرب الرئيس التنفيذي لـBaims يوسف الحسيني

في إطار استراتيجيته لدعم الشباب والاهتمام برحلتهم الدراسية، أعلن بنك بوبيان عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع منصة Baims التعليمية، المنصة الكويتية الرائدة في مجال التعليم الرقمي ضمن مبادرات وشراكات بوبيان لدعم طلبة الجامعات من عملاء PRIME .

وقال مساعد مدير إدارة الشراكات و الإبتكارفي بنك بوبيان، سلمان المطوع “استمرار الشراكة مع منصة Baims التعليمية نواصل من خلاله خطواتنا نحو تعزيز مسار التحول الرقمي في قطاع التعليم، عبر حلول ذكية تسهم في دعم الطلبة الجامعيين خلال رحلتهم الدراسية.

وأضاف “أهم ما يميز هذه الشراكة هو التطورات المتسارعة التي تشهدها منصة Baims، والتي توفر للطلبة منظومة متكاملة من الأدوات التعليمية تشمل الفيديوهات المسجلة والمباشرة، والتواصل المباشر مع نخبة من المدرسين المعتمدين، إلى جانب مواد تدريبية وأدوات تقييم ذاتي وخدمات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.”

بوبيان منصة لتمكين الابتكار

وأشار إلى أن التكنولوجيا أصبحت اليوم داعماً أساسياً للتكامل المؤسسي ووسيلة لإعادة صياغة التجربة التعليمية لتكون أكثر فاعلية وتكاملاً. وفي هذا الإطار، نؤكد أن التعليم الرقمي توجه استراتيجي يثري تجربة الطالب الجامعي عبر حلول مبتكرة، ويوفر له فرصاً أوسع لتنمية قدراته وصقل مهاراته بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتجديد شراكتنا مع Baims يعكس هذا التوجه ويدعم رؤيتنا المستقبلية.

وأكد المطوع أن بنك بوبيان يمتلك بيئة تمكين استثنائية لقطاع شركات التكنولوجيا الناشئة، باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار وتسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بحلول تعزز المنظومة الابتكارية وتغيّر واقع الأعمال.

PRIME …. الشباب في صميم أولوياتنا

من جانبه قال مساعد المدير في إدارة شرائح العملاء، عبدالله الكندري “في بنك بوبيان ننظر إلى عملاء PRIME كشريحة تمثل الحاضر والمستقبل في آن واحد كونهم طاقات شابة تحمل طموحات كبيرة تتطلب منا تواصلاً مستمراً وفهماً عميقاً لتوجهاتهم. ومن هنا تأتي شراكتنا مع Baims كجزء من استراتيجية شاملة تضع الشباب في صميم أولوياتنا، من خلال مبادرات تعكس أسلوب حياتهم الرقمي وتمنحهم قيمة مضافة حقيقية تدعم مسيرتهم الأكاديمية.”

وأضاف “PRIME تمثل تجربة متكاملة صممت لتكون أسلوب حياة للطالب، حيث تجمع بين الحلول المالية المبتكرة، وباقات حصرية من العروض والخصومات تجعل التجربة مختلفة ومليئة بالقيمة. ومع تجديد شراكتنا مع Baims، نمنحهم بعداً إضافياً في رحلتهم الجامعية من خلال ربطهم بمنصات تعليمية محلية واعدة، وبذلك تترسخ PRIME كأحد أبرز نماذج بوبيان في مخاطبة الشباب.”

في سياق متصل أعرب الرئيس التنفيذي لـ Baims يوسف الحسيني عن اعتزازه باستمرار التعاون مع بنك بوبيان، قائلاً “سعداء بشراكتنا المستمرة مع بنك بوبيان، المؤسسة الرائدة والتي تشكل نموذجاً في دعم الشباب وتمكينهم أكاديمياً. هذا التعاون يأتي ليكمل استراتيجية Baims في توفير حلول تعليمية رقمية مبتكرة تخدم شريحة واسعة من الطلبة الجامعيين وتمنحهم تجربة متكاملة ترتقي بقدراتهم وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.”

وأضاف “نحرص في Baims على تطوير خدماتنا باستمرار عبر اعتماد حلول تعليمية حديثة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل Baims AI Q&A والتي تتيح للطلبة الاستفادة من ملخصات ومراجعات فورية، تعزز استيعابهم وتجعل تجربتهم الدراسية أكثر تفاعلاً ومرونة. كما نعمل على تعزيز نطاق هذه الخدمات من خلال التعاون مع المدارس الخاصة لتقديم مزايا إضافية لطلبتها، إلى جانب تنظيم جلسات ومحاضرات شهرية تستهدف تلبية احتياجات شريحة أوسع من الطلبة، بما يعزز مكانة Baims كمنصة تعليمة رائدة تعكس رؤية حديثة للتعليم الرقمي.”