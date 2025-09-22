وزير الخارجية يلتقي في نيويورك وزير الخارجية والتجارة بهنغاريا على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ80

وزير الخارجية الكويتي يلتقي في نيويورك وزير الخارجية والتجارة بهنغاريا على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ80

التقى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الإثنين وزير الخارجية والتجارة بهنغاريا بيتر سيارتو وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان فقد تم عقب اللقاء التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية وتمتينها.