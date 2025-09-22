الداخلية: تدشين دورية أمنية جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتعزيز العمل الميداني وسرعة الاستجابة

وزارة الداخلية

دشنت وزارة الداخلية الكويتية دورية أمنية جديدة مزودة بأحدث التقنيات بما يسهم في تعزيز العمل الميداني وسرعة الاستجابة ودقة الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الأمني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الإثنين إن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبمتابعة وكيل (الوزارة) بالتكليف اللواء علي العدواني ورئيس قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات العميد أنور اليتامى بإدخال التقنيات الحديثة وتوظيفها في مختلف القطاعات الأمنية.

ووفق البيان فإن الدورية الجديدة تم تزويدها بتقنيات حديثة على يد كوادر وطنية متخصصة ومن ضمنها كاميرا ذكية متحركة متصلة بنظام التعرف على الوجوه ولوحات المركبات إذ تعمل على التقاط الصور وإرسالها للنظام لمعالجتها وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومن ثم مطابقتها مع قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة لنظم المعلومات بما يسهم في سرعة التعرف على الأشخاص والمركبات المطلوبة.

وبحسب البيان فقد تم تجهيز الدورية الجديدة بكافة المواصفات الخاصة بالرصد الأمني لمساندة رجال الأمن في تنفيذ مهامهم ودعمهم في ضبط المخالفين وتعزيز سرعة ودقة الإجراءات الميدانية.

وأكدت وزارة الداخلية المضي قدما في تطوير المنظومة الأمنية وتسخير أحدث التقنيات لدعم رجال الأمن في أداء واجباتهم وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.