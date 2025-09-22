محافظو البلاد الست يبحثون رفع وتحسين مستوى الخدمات والمرفقات العامة

بحث محافظو محافظات البلاد الست اليوم الاثنين عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالإضافة إلى كل ما يسهم في رفع وتحسين مستوى الخدمات والمرفقات العامة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن محافظة الفروانية عقب استقبال محافظها الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح في مكتبه كلا من محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح ومحافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح ومحافظ الجهراء حمد الحبشي ومحافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح والمدير العام للادارة العامة لشؤون اللجان الوزارية والمحافظات الشيخ ناصر محمد الجراح الصباح.

وأكد المحافظون وفق البيان على أهمية الدور المناط بهم في متابعة سير العمل بالمشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها والرؤية المشتركة تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في دفع عجلة التنمية.

وأعربوا عن تقديرهم وامتنانهم للقيادة السياسية والحكومة الموقرة على الدعم الكامل في تعزيز دورهم في خدمة الكويت مؤكدين على أن التنسيق المستمر فيما بينهم يهدف إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

ونقل البيان عن محافظ الفروانية تأكيده أن استمرار هذه الاجتماعات يعزز التكامل وينعكس إيجابيا على تطوير العمل في جميع المحافظات ولخدمة الكويت.