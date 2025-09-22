سمو أمير البلاد يستقبل وزير التربية حيث قدم لسموه تقريرا حول استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبدالمحسن الطبطبائي حيث قدم لسموه رعاه الله تقريرا حول استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 كما اطلع سموه حفظه الله على بعض المناهج الدراسية الجديدة.

هذا وقد أشاد سموه رعاه الله بجهود القائمين بوزارة التربية مؤكدا سموه على أهمية الاستعداد المبكر والاهتمام بكل متطلبات التنمية وإعداد أجيال مبدعة قادرة على المنافسة متمنيا سموه لأبنائه الطلاب والطالبات كل التوفيق والنجاح.