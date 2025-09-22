دولة الكويت ترحب بإعلان البرتغال اعترافها بدولة فلسطين

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان جمهورية البرتغال اعترافها بدولة فلسطين.

وأشادت دولة الكويت بهذه الخطوة، التي من شأنها الإسهام في تعزيز فرص السلام في المنطقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حل الدولتين، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت دولة الكويت سائر دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما يمثله ذلك من إسهام في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.