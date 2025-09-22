الكويت وفرنسا تنفذان التمرين المشترك "سويفت فالكون" في قاعدة أحمد الجابر الجوية

شهدت قاعدة أحمد الجابر الجوية تنفيذ التمرين الجوي المشترك (سويفت فالكون/Swift Falcon) بين القوات الجوية الكويتية ونظيرتها الفرنسية بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وسفير الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى البلاد أوليفييه غوفان وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الأحد إن التمرين يأتي ضمن تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات الميدانية بين الكويت وفرنسا بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية والقدرة على تنفيذ العمليات المشتركة بكفاءة عالية.

وأكد اللواء الركن طيار صباح الجابر حسب البيان حرص رئاسة الأركان العامة على تطوير منظومة التدريب والتأهيل وتعزيز أواصر التعاون مع الدول الصديقة مشيدا بما أبداه المشاركون من جاهزية وانسجام في تنفيذ مختلف الفرضيات التدريبية.

وفي الختام قام الحضور بجولة اطلعوا خلالها على بعض جوانب التمرين ونتائجه مؤكدين أهمية مواصلة مثل هذا التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار المشترك.