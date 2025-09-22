ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل عمدة مدينة ميامي الأمريكية في مقر إقامة سموه

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم عمدة مدينة ميامي فرانسيس سواريز في مقر إقامة سموه حفظه الله بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

حضر اللقاء معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.