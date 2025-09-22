ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي في مقر إقامة سموه بنيويورك

استقبل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم نائب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كريستوفر لاندو في مقر إقامة سموه حفظه الله بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر التطورات على الصعيد الدولي.

حضر اللقاء معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين صباح الناصر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.