وزير الصحة يصدر قرارا باعتماد تطعيم للوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي ضمن التطعيمات الاختيارية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد قرارا وزاريا باعتماد الأجسام المضادة أحادية النسيلة والتطعيم للوقاية من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) ضمن جدول التطعيمات الوقائية الاختيارية في البلاد تعزيزا لجهود الوقاية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الفيروس موسمي وينتشر عادة في فصلي الخريف والشتاء ويسبب التهابات في الجهاز التنفسي قد تكون خطيرة لدى الرضع وذوي عوامل الخطورة مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت فاعلية التطعيم في الحد من انتشار الفيروس وتقليل نسب الدخول إلى المستشفيات.

وأضافت أن القرار يشمل توفير الأجسام المضادة للرضع والأطفال حتى عمر عامين من ذوي عوامل الخطورة إضافة إلى توفير التطعيم لذوي عوامل الخطورة من مختلف الفئات.

وأكدت الوزارة أن الكويت تعد أول دولة في الشرق الأوسط توفر الأجسام المضادة أحادية النسيلة لجميع مواليدها وذلك تماشيا مع أحدث التوصيات الطبية العالمية.

وذكرت أن اعتماد التطعيم يمثل خطوة مهمة لتعزيز المناعة المجتمعية وتخفيف الأعباء على المنظومة الصحية مشيرة إلى أن القرار يأتي مواكبا لأحدث التوصيات في مجال الوقاية من الأمراض الموسمية.