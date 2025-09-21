النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع سفير سنغافورة التعاون في المجالات الأمنية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع سفير سنغافورة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الأحد مع سفير جمهورية سنغافورة الصديقة غير المقيم لدى دولة الكويت أبو بكر بن محمد نور أوجه التعاون القائم بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة في المجالات الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير الشراكات بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة بما يعكس التعاون البناء ويخدم المصالح المشتركة مشددا على أهمية الاستمرار في التواصل وتطوير التعاون المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار.