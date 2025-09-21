وزارة التعليم العالي تعلن شروط تغيير بلد الإيفاد للطلبة المبتعثين

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأحد شروط تغيير بلد الإيفاد للطلبة المبتعثين في برامج البعثات الخارجية.

وذكرت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أنه يجوز للطالب تغيير بلد الإيفاد بعد الالتحاق الفعلي وفقا للشروط التالية وهي أن يكون التغيير لمرة واحدة فقط مع مراعاة المدة المتبقية من زمن البعثة وأن يكون التخصص مدرجا ببلد الإيفاد المراد الانتقال إليه بخطة بعثات الوزارة بذات العام الجامعي الذي قبل فيه.

وأضافت (التعليم العالي) أنه يجب على الطالب ألا يقل معدله عن أدنى نسبة معلنة للتخصص في خطة بعثات الوزارة بذات العام الجامعي الذي قبل فيه والدولة المراد الانتقال إليها وتقديم المستندات الداعمة لطلب التغيير والحصول على موافقة الوزارة.

وأشارت إلى أن تغيير بلد الإيفاد يكون في حالتين إما رفض أو تأخر إصدار أو تجديد تأشيرة السفر لمدة ثلاثة أشهر فما فوق أو وجود أحد الإخوة في البلد المراد الانتقال له.